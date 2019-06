Onko uusi teknokupla totta? Sijoittajille luvataan vain tappioita, silti osakkeet menevät kuin kuumille kiville

Talous

Onko uusi teknokupla totta? Sijoittajille luvataan vain tappioita, silti osakkeet menevät kuin kuumille kivill

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sijoitusalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pörssilistauksessa

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkkiä

Vaasan

Osakesijoittajakin