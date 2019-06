Talous

Ruoanvälitys­palvelu Wolt keräsi 137 miljoonaa euroa uutta rahoitusta

Ravintolaruuan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikaisu 19.6. klo 11.25: Korjattu tieto, että ICONIQ Capital on suurin yksittäinen sijoittaja Woltin tuoreimmalla rahoituskierroksella. Alun perin jutussa kerrottiin virheellisesti, että yhtiö sijoitti Woltiin yksin 110 miljoonaa euroa.