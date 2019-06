Uusi EU-asetus siirtää juomat luokasta 2206 luokkaan 2208: Makusiiderien ja -lonkeroiden hinta nousee rajusti juhannuksen jälkeen

Talous

Uusi EU-asetus siirtää juomat luokasta 2206 luokkaan 2208: Makusiiderien ja -lonkeroiden hinta nousee rajusti

Maustettujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maustetuissa

Tullin