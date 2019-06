Talous

Wall Street Journal: Bitcoinin arvo korkeimmillaan yli vuoteen

bitcoinin arvo nousi yli 10 000 dollariin ensimmäistä kertaa yli vuoteen, kertoo Wall Street Journal. Bitcoin on yli kolminkertaistanut arvonsa viime vuoden lopun aallonpohjastaan.Maailman suosituimman kryptovaluutan arvo on noussut tasaisesti tämän vuoden ajan ja erityisesti tällä viikolla ylittäen 10000 dollarin rajapyykin perjantaina.on Facebookin tiistaina tekemä julkistus oman kryptovaluutan, libran, tuomisesta markkinoille.Sijoittajat ennakoivat kryptovaluuttojen tulevan valtavirtaan libran myötä, minkä vuoksi bitcoiniin on sijoitettu tällä viikolla aiempaa innokkaammin.Facebook aikoo tuoda oman kryptovaluuttansa tarjolle ensi vuonna. Yhtiö on viritellyt yhteistyötä 27 kumppanin kanssa, joiden joukossa ovat muun muassa luottokorttijätit Mastercard ja Visa, maksuvälitysyhtiö PayPal, musiikkipalvelu Spotify sekä kyytipalvelut Uber ja Lyft.ylitti 10000 dollarin rajapyykin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2017. Tuolloin meni vain 18 päivää, kun se ylitti 20000 dollarin ennätysarvonsa.Sen jälkeen valuutta romahti, eikä suurta elpymistä ole ollut näkyvissä. Nyt arvon elpyminen ja markkinat näyttävät hyvältä, arvioivat asiantuntijat.