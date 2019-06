Talous

Kysely: Lähes puolet nuorista työntekijöistä ei saa pitää neljän viikon yhtäjaksoista lomaa

Vain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy