Kysely: Enemmistö suomalaisista valmiita tinkimään elintasostaan ympäristön hyväksi

Kysely

varoittelut ja lisääntynyt keskustelu ilmastonmuutoksen aiheuttamista uhista ei ole lisännyt suomalaisten valmiutta tinkiä henkilökohtaisista mukavuuksistaan ympäristönsuojelun nimissä, osoittaa tuore kyselytutkimus.Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) teettämän kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista sanoo olevansa valmis tinkimään henkilökohtaisesta elintasostaan saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi, mutta näin ajattelevien osuus on selvästi pienempi kuin 2000-luvun alkuvuosina tai 1990-luvulla.on toteutettu määräajoin aina 1980-luvulta lähtien, ja korkeimmillaan valmius henkilökohtaisiin uhrauksiin oli vuonna 1992. Tuolloin 75 prosenttia suomalaisista oli täysin tai jokseenkin valmis tinkimään henkilökohtaisesta elintasostaan.Tammi–helmikuussa toteutetussa kyselyssä näin vastasi enää 55 prosenttia suomalaisista. 23 prosenttia sanoo, ettei ole valmis uhrauksiin. Vielä vuonna 2009 uhrauksiin oli valmis 67 prosenttia suomalaisista.Henkilökohtaisiin uhrauksiin ovat useimmin valmiita naiset, nuoret ja korkeasti koulutetut sekä vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat.Uhrauksista kieltäytyvät useimmin teollisuuden ja rakennusalan työntekijät, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat sekä nukkuvat äänestäjät. Maantieteellisesti ajattelu korostuu Lapissa ja Satakunnassa.tehtiin 31.1. ja 6.2. välisenä aikana. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelilla. Vastaajia oli 2 059, ja he edustavat koko maan 18–70-vuotiasta väestöä. Tulokset on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin, toimialan ja puoluekannan mukaan.Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.