Talous

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi viikolla, valtaosa saa rahat elo–syyskuussa

Verojärjestelmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veronpalautuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on muuttunut tänä vuonna siten, että verotus päättyy ensimmäistä kertaa eri ihmisillä eri aikaan. Siksi myös veronpalautukset ja jäännösverot eli mätkyt maksetaan eri aikaan.Ensimmäiset veronpalautukset maksetaankin ammatin- ja liikkeenharjoittajille jo 4. heinäkuuta. Suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä saa palautukset joulukuun sijasta elo–syyskuussa, sillä suurimmalla osalla verotus päättyy vasta kesäkuussa.saa heinäkuussa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan palautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa. Jäännösveroja maksaa puolestaan 43 000 yrittäjää, joiden mätkyjen yhteissumma on 17 miljoonaa euroa.Palkansaajille ja eläkeläisille maksetaan veronpalautuksia elokuussa arvioiden mukaan 806 miljoonaa euroa. Palautuksen saajia on 1,7 miljoonaa. Mätkyjä puolestaan maksaa elokuussa 224 000 ihmistä yhteensä 89 miljoonan euron verran. Myös syyskuulle on tiedossa suuri veronpalautuspotti.Veronpalautusten maksupäiviä on yhteensä kuusi. Veronpalautuksensa voi siis saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.Verotus päättyy kaikilla viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa. Tällöin myös jäännösveron maksun ensimmäinen eräpäivä on joulukuussa.