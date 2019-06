Ylen lennokki kuvasi Nordean ikkunoiden lähistöllä, pankki ihmettelee asiaa blogissaan – Yle: Hankimme kuvituskuvaa

Talous

Ylen lennokki kuvasi Nordean ikkunoiden lähistöllä, pankki ihmettelee asiaa blogissaan – Yle: Hankimme kuvitus

Tunnetun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lennokki herätti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordea harkitsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tommiska kertoo