Kuluttajien luottamus Suomen talouteen romahti kesäkuussa

luottamus talouteen heikentyi selvästi kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien mielikuva oman talouden nykyisestä ja tulevasta tilanteesta oli heikko.Esimerkiksi osa työllisistä koki, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina.Luottamusindikaattorin arvo oli kesäkuussa -4,6, kun se toukokuussa oli -1,8 ja vuotta aiemmin 1,7.Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät kesäkuussa ennallaan toukokuuhun verrattuna.odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa. Vielä viime kesänä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta saivat luottamusindikaattorissa arvon 7,5, nyt vuotta myöhemmin arvo oli -13,8.Vahvinta luottamus talouteen oli pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa. Koko maassa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset.Tilastokeskuksen tiedot perustuvat kesäkuussa tehtyyn tutkimukseen, johon vastasi reilu tuhat ihmistä.EU-alueella ja euroalueella kuluttajien luottamus laski kesäkuussa, mutta huomattavasti tasaisemmin kuin Suomessa. Euroopan komission julkaiseman indikaattorin pisteluku laski molemmilla alueilla alle yhden pisteen. Kuluttajaluottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla tasolla.puolella teollisuuden luottamus talouteen laski kesäkuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Luottamusindikaattorin mukaan tuotannon nousuodotukset ovat vaimentuneet ja tuotannon ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan loppukesän ajan.Vastaavasti tilauskannat laskivat teollisuudessa normaaleja pienemmiksi. Myös rakennusalalla tilaustilanne heikkeni kesäkuussa, vaikka tilauksia olikin tavanomaista kesäkuuta reippaammin.Rakennusalan luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla.Palveluyritysten talousnäkymät vahvistuivat päätoimialoista selkeästi eniten. Yritykset arvioivat yleisen suhdannetilanteen kohentuneen hieman, ja lisäksi myynnin suotuisan kehityksen ennakoidaan jatkuvan.