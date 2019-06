Kodinhoitoa kellon ympäri, jatkuvaa valvontaa ja uhkailua: nepalilainen perheenäiti Laxmi kertoo HS:lle, millaista on hyväksikäytön uhrin elämä Suomessa

Talous

Palvelija

Hätääntynyt

Näin

Vessaan

Tämä

Suomessa

”Tulin tänne, jotta lasteni tulevaisuus olisi parempi.”

Laxmi

Laxmin

Työt

Laxmin

Laxmi

Vuoden

Työnantaja

Ensimmäinen

Laxmin

Laxmin mukaan poliisi on varoittanut häntä palaamasta Nepaliin.

Helsingin

Viime

Laxmi

”Emme ole kertoneet lapsille mitään tilanteestani.”

Laxmi