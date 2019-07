Talous

Työllisyys parani Yhdysvalloissa selvästi ennakoitua enemmän, mutta osakkeet halpenevat

Työllisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työttömyysaste

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy