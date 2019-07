Talous

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: Pankit pääsivät liian helpolla viime vuoden stressitesteissä

tilintarkastustuomioistuimen mielestä pankit päästettiin viime vuonna järjestetyssä niin sanotussa stressitestissä liian helpolla, kertoo Reuters.Euroopan pankkiviranomainen EBA testasi viimeksi viime vuonna, miten 48 alueellisesti tärkeintä EU:n pankkia kestäisi taloustilanteen nopean heikkenemisen.Kaikki mukana olleet pankit läpäisivät testin eli niiden vakavaraisuus säilyi riittävällä tasolla.mielestä testissä käytetty talouskriisiskenaario ei ollut riittävän ankara.Se oli tilintarkastajien mukaan oletuksiltaan miedompi kuin vuoden 2008 finanssikriisi, joka johti esimerkiksi Suomen bruttokansantuotteen supistumiseen kahdeksalla prosentilla seuraavana vuonna, pankkien välisen rahoitusmarkkinan jäätymiseen ja arvopapereiden hintojen romahtamiseen.Stressitestin kriisiskenaariossa euroalueen talous supistui kahtena peräkkäisenä vuonna 1–2 prosenttia ja kasvoi kolmantena vuonna hieman. EBA:n mukaan skenaario merkitsi yli kahdeksan prosentin poikkeamaa talouden ennustetusta kehityksestä noina vuosina.Skenaario oli EBA:n mukaan myös selvästi ankarampi kuin aiemmissa stressitesteissä.kritisoivat erityisesti sitä, että stressitesti päästi käytännössä helpommalla niiden maiden pankit, joissa taloustilanne on muutenkin heikko.”Tästä syystä skenaarion pieni vaikutus joihinkin pankkeihin ei ehkä kertonut niiden paremmasta tilasta vaan pikemminkin käytetystä matalammasta stressitasosta”, raportissa kirjoitetaan Reutersin mukaan.EBA on tehnyt finanssikriisin ja sitä seuranneen EU:n valtionlainakriisin jälkeen neljä stressitestiä euroalueen pankeille. Viime vuoden stressitestissä oli mukana vähemmän pankkeja kuin aiemmissa, mikä saattoi jättää tilintarkastajien mukaan joitain merkittäviä pankkeja testin ulkopuolelle.Tilintarkastajat kritisoivat myös sitä, että stressitestien käytännön toteutus on paljolti kansallisten valvojien vastuulla, mikä saattaa vaikuttaa tuloksiin.pankkien valvonta siirtyi vuonna 2014 Euroopan keskuspankin (EKP) alaiselle valvontaelimelle. Suurimmat pankit ovat keskuspankin suorassa valvonnassa, mutta pienempien pankkien osalta käytännön valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset EKP:n ohjauksessa.