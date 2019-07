Talous

Nuorisosäätiön vanhan johdon miljoona­tappioille uusia maksajia: nyt kärsivät kiinteistö­rahaston suursijoitta

Tuhansia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorisosäätiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tonttien

Jos

Nuorisosäätiön

Fim Kiinteistön