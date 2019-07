Talous

Suomen McDonald’s alkaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuutta korkeakoulutukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haaga-Helia

Pikaruokaketju McDonald’s alkaa tarjota työntekijöilleen Suomessa restonomikoulutusta, jonka järjestää Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja siihen valitaan 30 opiskelijaa. Ensisijaisesti koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka ovat edenneet hallinnon tehtäviin, kuten ravintolapäälliköiksi tai apulaisravintolapäälliköiksi.Koulutukseen valittavilla tulee olla tausta McDonald’sissa, sillä osa restonomin tutkintovaatimuksista korvataan aikaisemmalla esimieskokemuksella. Opiskelijat perehtyvät esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen, myynnin kehittämiseen sekä strategiseen johtamiseen ja viestintään.Opinnot kestävät kaksi vuotta ja tapahtuvat työn ohessa.ja Suomen McDonald’s ovat tehneet yhteistyötä aikaisemminkin. Yhdessä järjestettyä koulutusta kokeiltiin jo vuonna 2015, jolloin restonomeiksi valmistui 23 opiskelijaa.McDonald’silla on on Suomessa noin 2 800 työntekijää, joista monet ovat nuoria. Työntekijöiden keski-ikä on noin 22 vuotta.