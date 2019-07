Talous

Danske Bank: Suomalaiset ovat tyytyväisiä asumiseensa, yli puolella raha rajoittaa kodin hankintaa

Mieluisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusimaa