Talous

Suomalaisten äänien kuuntelu osoittaa: Koneoppimisen maailmalla on pelottava puoli, jota emme haluaisi ajatell

Ympärillämme

Kohut

”Sitä tietää, että tietoja kerätään, mutta sitten kun se käytännössä tapahtuu – oli se jotenkin sairasta.”Näin luonnehtii HS:n perjantaina julkaisemassa jutussa työtään yksi suomalainen. Hän ja monet muut kuuntelevat työkseen, miten heidän maanmiehensä huutavat laitteilleen komentoja, etsivät tietoa tai paljastavat viesteissä salaisuuksiaan.Kun työnkuvan kirjoittaa auki, se kuulostaa hätkähdyttävältä.Tunnemme historiasta tarinat kommunistisen Itä-Saksan ”turvallisuusviranomaisista”, jotka istuivat kuulokkeet päässä kuuntelemassa kansalaisten puheensorinaa piilotetuista mikrofoneista. Nyt olemme luoneet tuon todellisuuden uudestaan, mutta tällä kertaa vapaaehtoisesti.lisääntyvät älylaitteet tekevät arjesta ällistyttävän helppoa. Viestien saneleminen, Facebook-keskustelut tai verkkokauppa ovat mullistus, joka on tehnyt meille hyvää.Näillä palveluilla on kuitenkin pimeä puolensa, jolta on helppo sulkea silmänsä. Tiedämme, että teknologiayritykset keräävät meiltä käyttäjiltä valtavasti tietoa, antavat ne koneiden käsiteltäväksi ja parantavat näin palvelujaan tai tekevät rahaa.Tiedot suomalaisten ääninäytteiden käsittelystä kertovat, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vaikka yhtiöt paasaavat tekoälystä ja ”koneoppimisesta”, oikeasti ne tarvitsevat ihmistyötä tietojen käsittelyyn. Ympäri maailmaa tuhannet ihmiset käyvät läpi Facebook-kommentteja, ääninäytteitä tai somen valokuvia. Osa moderoi, osa tarkistaa, osa analysoi.mainosten kohdentamisesta tai tietovuodoista voivat tuntua abstrakteilta tai etäisiltä. Se, että ääninäytteemme vellovat maailmalla jopa etätyötä tekevien ihmisten toistettavina, tekee kuviosta konkreettisen.Ero Itä-Saksaan on se, että ainakin teoriassa tietomme ovat vain nimetön siivu isosta ”koneoppimisen” tietovirrasta. HS:nkin kuulemat kertomukset kuitenkin osoittavat, että tämäkään uskomus datan kasvottomuudesta ei aina ole totta: viestien joukossa vilahteli nimiä ja osoitteita.Kuvio näyttää, mihin kaikkeen oikeastaan annammekaan luvan, kun otamme arkea parantavat palvelut käyttöön. Onko tämä se, mihin todella olemme suostuneet? Onko tämä se maailma jonka me ja sääntöjä laativat poliitikot todella haluavat?Tähän meidän on pian yhdessä vastattava kyllä tai ei, sillä muuten voimme vahingossa päätyä maailmaan, jollaista emme koskaan halunneet. Ja se vasta olisikin sairasta.