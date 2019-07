Talous

Euroopan lentoturvallisuus­virasto: Vanhojen Airbus A380 -koneiden siivet tarkistettava halkeamien varalta

lentoturvallisuusvirasto (Easa) on määrännyt lentokone­valmistaja Airbusin tarkistamaan A380-koneiden siivet halkeamien varalta.Easa kuvailee ongelmaa ”mahdollisesti vaaralliseksi tilaksi”, kun taas Airbusin mukaan maailman suurimman matkustajalentokoneen turvallisuus on taattu.Käsky koskee tuotantosarjan vanhempia superjumboja, joita kuuluu lukuisten suurimpien lentoyhtiöiden laivueisiin. Kaikkiaan ongelmat koskevat 25 lentokonetta. Tarkastelun kohteena on Emirates, Qantas Airways, Singapore Airlines, Air France, Lufthansa ja Hi Fly -yhtiöiden koneita. Mahdollisten halkeamien toteamiseen käytetään ultraäänilaitetta.Enimmillään Airbus A380:een mahtuu noin 850 matkustajaa.