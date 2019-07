Talous

Attendolle 100 000 euron uhkasakko kehitysvammaisten hoivakodin liian pienestä henkilömäärästä

Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt hoivayhtiö Attendon järjestämään Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan kehitysvammaisten Joelinkotiin riittävän määrän henkilökuntaa ensi perjantaihin eli 19. heinäkuuta mennessä.Virasto määräsi 100 000 euron uhkasakon tehostamaan kehotusta. Jos yhtiö ei toimi vaaditulla tavalla, sakko lankeaa maksuun.”Aluehallintoviraston käsityksen mukaan toimintayksikössä tulee olla aamu- sekä iltavuorossa kolme koulutettua hoitohenkilöä, jotta yksikön asiakkaiden oikeus turvalliseen, heidän palvelutarpeitaan vastaavaan ja laadukkaaseen sosiaalihuollon palveluun toteutuu”, Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessa.saamien tietojen mukaan näin ei ole ollut, ja yksikössä on ollut myös muita epäkohtia.Kehitysvammaisten asumispalveluja tarjoava Joelinkoti toimii Attendon hoivakoti Mistelin osana. Se siirtyi julkiselta sektorilta Attendolle vasta huhtikuussa. Joelinkodissa on kymmenen asiakaspaikkaa tehostetussa palveluasumisessa ja viisi asiakaspaikkaa kevyemmässä palveluasumisessa.Attendolle asetettiin iso uhkasakko myös huhtikuussa, jolloin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vaati yhtiötä järjestämään Hoivakoti Rantalaan Muuramessa riittävästi henkilökuntaa. Silloin uhkasakon suuruus oli 350 000 euroa.Attendo järjesti tuolloin lisähenkilökuntaa hoivakotiin vaaditussa ajassa.