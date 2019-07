Talous

nykyinen ilmastopolitiikka on ”hajanaista, kallista ja tehotonta”, arvioi joukko vaikutusvaltaisia saksalaisia taloustieteilijöitä.Saksan hallituksen tilaaman raportin kirjoittajat vaativat ilmastopolitiikan radikaalia uudistusta, joka korvaisi sektorikohtaiset politiikkatoimet ja tavoitteet yhdellä työkalulla, hiilidioksidipäästöjen hinnoittelulla.Käytännössä taloustieteilijät vaativat EU:n päästökaupan laajentamista kaikille talouden sektoreille.ilmastopolitiikka tunnetaan nimellä Energiewende, energiakäänne. Sen tavoitteena on irrottaa maa kokonaan fossiilisista polttoaineista ja ydinvoimasta.Valtio tukee uusiutuvaa energian tuotantoa ja on määrännyt ydinreaktorit suljettaviksi vuoteen 2022 mennessä. Hiilen energiakäyttö on tarkoitus lopettaa viimeistään vuonna 2038.Kunnianhimoisista linjauksista huolimatta päästöjen vähentäminen Saksassa ei ole edennyt tavoitteiden mukaan. Saksan tavoitteena on vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, mutta alkuvuonna julkaistun selvityksen mukaan tavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä.talousasiantuntijoiden neuvosto katsoo, että syy on useissa päällekkäisissä ohjauskeinoissa ja päästöjen kannalta epäjohdonmukaisessa verotuksessa.Neuvoston pääviesti on, että rinnakkaisista ohjauskeinoista pitäisi luopua ja hiilidioksidipäästöjen hinnoittelusta pitäisi tehdä Saksan ja koko EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi.Tällä hetkellä EU:n päästökaupan piiriin kuuluvat teollisuus, sähköntuotanto ja Euroopan sisäiset lennot. Nämä sektorit tuottavat noin 45 prosenttia koko unionin hiilidioksidipäästöistä.Päästökaupassa liikkuvien päästöoikeuksien määrä laskee joka vuosi siten, että päästöt vähenevät tavoitteiden mukaisesti. Päästökaupan ulkopuolisille sektoreille, kuten liikenteeseen, on asetettu omat päästötavoitteensa.suosittelee päästökaupan laajentamista.”Viimeistään vuonna 2030 päästökauppa pitäisi laajentaa liikenteeseen ja kiinteistökohtaiseen lämmitykseen kaikissa jäsenmaissa. Tämä käytännössä asettaisi hiilidioksidille yhtenäisen hinnan kaikilla sektoreilla. Koko Euroopan tasolla erillisistä, alakohtaisista tavoitteista tulisi siten tarpeettomia”, raportissa todetaan.Koska uusien sektoreiden tuominen päästökaupan piiriin on poliittisesti hankalaa ja teknisesti monimutkaista, ehdottaa neuvosto kahta vaihtoehtoa, joilla hiilen hinnoittelu päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla voidaan hoitaa siirtymäaikana.Tämä voidaan tehdä joko hiiliverolla tai uusia sektoreita koskevalla erillisellä päästökauppajärjestelmällä.muistuttaa, että kustannustehokkuus on tärkeää, jotta ilmastopolitiikka on kansalaisten mielestä hyväksyttävää.Kirjoittajien mukaan Saksan on myös helpompi houkutella muita maailman maita kunnianhimoisiin ilmastotoimiin, jos se pystyy omalla esimerkillään osoittamaan, että päästövähennykset voidaan toteuttaa taloudellisesti tehokkaasti ja ilman suuria sosiaalisia ongelmia.Raportin on tehnyt viisihenkinen Saksan talousasiantuntijoiden neuvosto, josta joskus puhutaan myös viiden viisaan ryhmänä. Eturivin taloustieteilijöistä koostuva neuvosto perustettiin 1960-luvulla riippumattomaksi asiantuntijatahoksi.