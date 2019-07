Suomalaiset ovat innostuneet nopeasti halventuneesta aurinkosähköstä, mutta matka merkittäväksi energiamuodoksi on vielä pitkä

Talous

Suomalaiset ovat innostuneet nopeasti halventuneesta aurinkosähköstä, mutta matka merkittäväksi energiamuodoks

Se kaksinkertaistui,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joillakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Verkosta

Lappeenrannan–Lahden

Antti Kosonen

Kuluttaja

Eihän