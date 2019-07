Talous

EU hyväksyi pakotteet Turkkia vastaan, syynä maakaasun poraukset Kyproksen talousalueella

unionin virkamiehet ovat hyväksyneet suunnitellut poliittiset ja taloudelliset pakotteet Turkkia vastaan, eurooppalaiset diplomaatit kertoivat maanantaina.Pakotteet asetettiin sen jälkeen, kun Turkki aloitti maakaasun poraukset EU-maa Kyproksen lähistöllä Välimerellä. EU oli varoittanut Turkkia toistuvasti poraamisesta Kyproksen talousalueella, mutta Turkki lähetti Kyproksen vesille kaksi laivaa.Pakotteiden tarkasta sisällöstä ei ollut vielä illalla tietoa. Vakavimman Turkkiin kohdistuvista toimista uskotaan olevan 145,8 miljoonan euron leikkaaminen Turkille vuodelle 2020 suunnatusta eurooppalaisesta rahoituksesta.Euroopan investointipankkia on pyydetty tarkistamaan uudelleen Turkille annettavan taloudellisen avun ehdot. EU myös jäädytti keskustelut ilmaliikennesopimuksesta Turkin kanssa.EU-maiden ulkoministerit kehottivat EU-komissiota työstämään talouspakotteita poraamiseen osallistuneita henkilöitä kohtaan.Valtavien maakaasuvarantojen löytyminen itäiseltä Välimereltä on kiristänyt entisestään Turkin ja Kyproksen mutkikkaita välejä. Kyproksen pohjoisosa on ollut vuodesta 1974 saakka Turkin armeijan miehityksessä, eikä Kyproksen kysymykseen ole toistuvista yrityksistä huolimatta löydetty poliittista ratkaisua.