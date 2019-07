Talous

Kaivosyhtiö Mawson löysi grafiittia Lapista

on tehty mineraalilöydös. Malminetsintäyhtiö Mawson kertoo havainneensa Ylitornion ja Rovaniemen alueella grafiittia.Löydön tehnyt Mawson on kanadalaisyritys, jolla on tytäryhtiö Suomessa. Grafiitti on esimerkiksi akkujen rakentamisessa tarvittava mineraali, jota ei tällä hetkellä saada suomalaisista kaivoksista ollenkaan.Yhtiön päätavoite on löytää kultaa ja kobolttia. Nyt Mawson on tehnyt yli 14 000 hehtaarin varauksen alueella, josta grafiittia löytyi. Alue sijaitsee 75 kilometriä yhtiön nykyisestä tutkimusalueesta pohjoiseen.Tutkimuksissa on kerätty yli 60 metrin pituisia näytteitä, jotka sisältävät yli kymmenen prosenttia grafiittia. Löydös on niin lupaava, että sen tutkimista jatketaan, Mawson kertoo.Nyt löytynyttä mineraalia voidaan käyttää akkuteknologian ohella lyijykynissä, teollisuudessa ja esimerkiksi ydinreaktoreiden hidastinaineena.Tällä hetkellä suurin osa EU:ssa tarvittavasta grafiitista saadaan tuontitavarana. Suurin tuottajamaa on Kiina.