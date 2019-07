Talous

Siruvalmistaja Qualcomm sai taas EU:lta sakot saalistus­hinnoittelusta

on määrännyt amerikkalaiselle puolijohdevalmistaja Qualcommille 242 miljoonan euron sakot saalistushinnoittelusta. Edelliset eurooppalaiset kilpailusakot määrättiin viime vuoden tammikuussa, jolloin komissio langetti sille lähes miljardin euron maksun.Silloin sakot tulivat siitä, että Qualcommin epäiltiin maksaneen Applelle, että tämä ei ostaisi sirusarjoja Qualcommin kilpailijoilta.mukaan Qualcomm käytti määräävää markkina-asemaansa väärin vuosina 2009–11. Uusien sakkojen peruste on, että yhtiö myi tuotteitaan alle tuotantokustannusten Huaweille ja ZTE:lle jyrätäkseen kilpailijan Iceran markkinoilta.Icera myytiin vuonna 2011 amerikkalaiselle Nvidialle, joka lakkautti komission tutkittavana olleen liiketoiminnan vuonna 2015.Qualcomm ilmoitti valittavansa uusista sakoista ja piti niitä perusteettomina. Yhtiön toiminta on ollut viime aikoina kilpailuviranomaisten hampaissa myös Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa.