Koneen toimitusjohtaja Ehrnrooth: Kasvua on tullut etenkin Kiinasta, eikä kauppasodan kiristyminen ole yhtiölle vakava ongelma

Talous

Koneen toimitusjohtaja Ehrnrooth: Kasvua on tullut etenkin Kiinasta, eikä kauppasodan kiristyminen ole yhtiöll

Hissejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmantaloutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Kone

Tulevaisuudessa