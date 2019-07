Talous

Sijoittaminen ei ole vain taloutta – se on elämänfilosofia joka tepsii jopa someahdistukseen

tämän kolumnin kirjoittamisen pari vuotta sitten sillä ajatuksella, että haluan tehdä sijoittamista tutummaksi. Olin huomannut, että aihe oli alkanut kiinnostaa omassa lähiympäristössäni ja sosiaalisen median kuplassani. Moni tuntui kokevan, että sijoittaminen on vaikeaa ja tylsää. Niinpä kantava ajatukseni oli kumota tämä olettamus. Jos rahaa saa yhtään jäämään yli, kaikki pystyvät sijoittamaan ja hyötyvät siitä.Yllätyksekseni tästä projektista tulikin aika filosofinen. En olisi käytännöllisen filosofian pääaineopiskelijana 20 vuotta sitten voinut kuvitellakaan, että päätyisin soveltamaan oppiaineen keskeisiä kysymyksiä sijoittamiseen.Enemmän kuin sijoittamista itsessään, olen pohtinut sijoittamista osana hyvää elämää. Se on tietenkin johtanut kysymään, mitä on hyvä elämä. Minä olen oppinut ajattelemaan, että hyvä elämä kulkee käsi kädessä vapauden kanssa: Hyvää elämää on elämä, jossa voi tehdä oman näköisiä valintoja. Niiden tekeminen taas edellyttää taloudellista liikkumavaraa, jonka luomisessa keskeinen rooli on sijoittamisella.Elämänfilosofiana tällaisella lähestymistavalla on tietysti rajoituksensa. Siitä, että rahaa on kuin roskaa, ei seuraa automaattisesti onnea. Eikä rahan puute johda automaattisesti huonoon elämään.ääripäiden väliin soveltamisalueeksi jää keskiluokka. Siihen kuuluva voi yrittää soveltaa tätä ajatuskulkua omiin valintoihinsa: Tekeekö tämä ostos minut niin tyytyväiseksi, että se kannattaa ostaa? Vai kannattaisiko se säästää taloudellisen liikkumavaran nimissä sillä ajatuksella, että sijoitettuna summa voi kasvaa, ja siten sillä voi tehdä enemmän tulevaisuudessa? Onko oman näköinen keittiö olennainen oman näköisessä elämässä vai voisiko sen vanhan kanssa elää? Voisiko siihen suhtautua kuten muihin nuoruuden virheisiin, lempeästi ja hyväksyen?Buddhan opetuksissa todetaan, että kärsimys johtuu elämänjanosta, siitä että koko ajan halutaan kaikenlaista, kokemuksia ja tavaraa. Ilman jääminen ahdistaa. Sosiaalinen media vaikuttaa korostavan tätä ahdistusta, kun tutut ja tuntemattomat editoivat sinne elämänsä parhaita hetkiä, joita emme osaa asettaa oikeisiin mittasuhteisiin.on someahdistukseen hyvä lääke. Salkkuja ei juuri esitellä, joten salkkukateutta ei sijoittajaympyröissä juuri ilmene. Osakkeita myös saa pörssistä pieninä erinä, toisin kuin merkkilaukkuja.On huomattavasti helpompaa tulla vaikka Stora Enson omistajaksi kuin Louis Vuitton -avaimenperän. Sijoittaminen tuo uudenlaisen perspektiivin rahankäyttöön, sillä ilman jäämisen kokemisen sijaan sijoittaja tietää valinneensa toisin. Kun tätä vähän aikaa harjoittelee, huomaa, että kärsimystä aiheuttavia mielitekoja syntyy paljon vähemmän. Omaisuuden kasvaessa sijoittaja seisoo koko ajan enemmän ja enemmän omilla jaloillaan. Se on hyvä ja voimaannuttava tunne.kolumnini Helsingin Sanomissa. Tätä on ollut ihanaa ja avartavaa kirjoittaa. Kaikkien kolumniin liittyvien keskustelujen bonuksena oma ajatteluni elämästä ja siitä, mikä siinä on tärkeää, on kirkastunut. Se on suorastaan etuoikeus. Kiitos kaikille lukijoille ja kommentoijillekin.Haluaisin jättää vielä yhden ajatuksen hautumaan. Sain palautetta 50 vuoden ikäpyykkiä lähestyvältä mieheltä. Hän on omien sanojensa mukaan ”aina ollut persaukinen” ja hävennytkin sitä, että hyvistä tuloista huolimatta mitään ei ole koskaan jäänyt talteen. Se muuttui kahdeksan kuukautta sitten, kun mies alkoi sijoittaa. Ja nyt hänellä on 5 000 euron arvosta pörssiomaisuutta, mistä hän on iloinen ja ylpeä. Hän pystyi siihen!Olennaista tässä ei ole summa. Jos pörssi olisi tänä aikana laskenut, summa olisi pienempi. Mutta vaikka pörssi olisi laskaenut kuinka, miehellä olisi pörssiomaisuutta silti enemmän kuin kahdeksan kuukautta sitten, sillä ei hajautettu salkku koskaan nollille mene. Ja jonain päivänä siellä on aina vaivaavista laskuista huolimatta enemmän kuin sinne on laitettu.