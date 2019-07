Kuluttajavirasto: Festivaalin pääesiintyjän peruuntuminen voisi oikeuttaa hinnanalennukseen – Flow kehottaa pettyneitä myymään lippunsa pois

Talous

Kuluttajavirasto: Festivaalin pääesiintyjän peruuntuminen voisi oikeuttaa hinnanalennukseen – Flow kehottaa pe

Festivaalien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Swedish House Mafia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esiintyjän

KKV

KKV:n