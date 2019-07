Alussa on idea, mutta heti sen jälkeen tarvitaan rahaa: Kolme yritystä kertoo, miten alkuun tarvittavat varat saatiin kasaan

Talous

Alussa on idea, mutta heti sen jälkeen tarvitaan rahaa: Kolme yritystä kertoo, miten alkuun tarvittavat varat

Sveitsiläinen

Suomeen

Yrityksille

Yousician: Slushissa se tapahtui

Thür

Päämääräksi

Evondosin lääkeannosrobotti: Pitkä tie valmiiksi tuotteeksi

Tänäänkin

Hoitotyössä

Kansainvälistymisen

Rahoitusjärjestelyjen

Benemen: Sarjayrittäjä sijoitti omia rahojaan

Matkustaja

Yrityksen

”Yritystä

Kaikkien