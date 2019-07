Talous

Asuntolainan korkosuojan saa nyt halvalla, mutta kannattaako se? HS vertaili pankkien tarjoukset

Asuntolainojen

Korkosuojauksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

OP tarjoaa 14 vuoden korkokattoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordealta kolme eri vaihtoehtoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nordeasta

Danske Bankilta korkoputki tai kiinteä korko

Minkä pankin tarjous on edullisin?