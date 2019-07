Talous

Kysely: Suomalaiset suhtautuvat euroon ennätyksellisen myönteisesti

Euron suosio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Evan tutkimuspäällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kriittisimmin euroon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy