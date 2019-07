Talous

Työllisyysaste junnannut paikallaan koko alkuvuoden – kesäkuun lukema oli 72,5 prosenttia

Työllisyysasteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri