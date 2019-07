IMF heikentää jälleen maailmantalouden kasvuennustetta

Talous

valuuttarahasto IMF heikentää jälleen maailmantalouden kasvuennustettaan. IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä 3,2 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. Molempien vuosien osalta ennuste on 0,1 prosenttiyksikköä heikompi kuin edellisessä ennusteessa huhtikuussa.Kyseessä on lokakuusta lukien neljäs ennusteen heikennys. Lokakuussa 2018 IMF arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,7 prosentin vauhtia.Myös ensi vuoden ennuste on altis riskeille, rahasto varoittaa.”Suurin riski maailmantaloudelle on, että kielteiset kehityskulut – kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset tullit, Yhdysvaltain tullit tuontiautoille ja Britannian sopimukseton EU-ero – heikentävät luottamusta, vähentävät investointeja, häiritsevät globaaleja toimitusketjuja ja johtavat kasvun hidastumiseen merkittävästi perusuran alle”, ennusteessa todetaan.paransi kasvuennustetta kehittyneiden talouksien osalta, kun taas kehittyvien talouksien ennustetta huononnettiin.Yhdysvaltojen kuluvan vuoden kasvuennustetta IMF paransi 0,3 prosenttiyksikköä 2,6 prosenttiin. Ensi vuoden ennusteen rahasto piti ennallaan 1,9 prosentissa.Euroalueen talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Kuluvan vuoden ennuste pysyi ennallaan ja ensi vuoden ennustetta nostettiin 0,1 prosenttiyksikköä.Kiinan kasvuennusteet tälle ja ensi vuodelle laskivat molemmat 0,1 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna Kiinan talouden ennustetaan kasvavan 6,2 prosentin vauhtia ja ensi vuonna 6,0 prosentin vauhtia.Venäjän talouden IMF ennustaa kasvavan tänä vuonna 1,2 prosenttia, 0,4 prosenttiyksikköä hitaammin kuin huhtikuun ennusteessa. Ensi vuonna kasvu kiihtyy 1,9 prosenttiin.