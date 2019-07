Talous

Ennakkotiedot: Euroalueen teollisuuden kasvu oli heinäkuussa odotettua heikompaa

Euroalueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Smithin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Yli