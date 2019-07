Talous

50 000 veronpalautuksen saajalta on tilinumero yhä ilmoittamatta

Kolmen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos verottaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osuuspankki

miljoonan suomalaisen veronpalautukset maksetaan elo–syyskuussa. Verohallinnon järjestelmästä kuitenkin puuttuu yhä tilinumero noin 50 000 asiakkaalta, jotka ovat saamassa veronpalautusta.Tilinumeronsa ehtii ilmoittamaan elokuun palautuksia varten enää vain OmaVerossa, jos sen tekee maanantaihin mennessä. Syyskuun veronpalautusta varten tilinumero ehtii vielä paperisenakin, kunhan se on perillä 5. elokuuta.ei saa tilinumeroa, veronpalautus maksetaan maksuosoituksena eli rahalähetyksenä Osuuspankin kautta. Rahalähetyksen lunastus on maksullinen.Maksu määräytyy Osuuspankin palveluhinnaston mukaan. Verohallinto ei maksa alle 15 euron palautusta rahalähetyksenä muuten kuin erillisestä pyynnöstä.lähettää ilmoituksen rahalähetyksestä siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Kun ilmoitus tulee, veronpalautuksen voi lunastaa Osuuspankin konttoreista, joissa on kassapalvelu.Maksuosoitus on lunastettava 28 päivässä, minkä jälkeen raha palautuu takaisin Verohallintoon. Kun tilinumero on ilmoitettu, palautuksen saa tilille noin viikon kuluessa.