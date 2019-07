Talous

Euroopan keskuspankki valmistautuu aloittamaan uudestaan rahapoliittisen elvytyksen

Euroopan

Torstaina

EKP:n

keskuspankki (EKP) antoi torstaina vahvan vihjeen siitä, että rahapoliittisen elvytyksen keskipisteessä olleet arvopapereiden ostot aloitetaan uudestaan.Arvopapereiden osto–ohjelma lakkautettiin viime vuoden lopussa, jolloin euroalueen suhdanne oli parempi ja inflaatiovauhti oli kutakuinkin EKP:n hintavakaustavoitteessa.Arvopapereita ostamalla EKP lisää rahan tarjontaa, jotta pankit kasvattaisivat lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille uusia investointeja varten.Varsinainen päätös arvopapereiden osto-ohjelmasta saatetaan tehdä jo syyskuussa, koska EKP:n uusi suhdanne-ennuste on silloin valmistunut.keskuspankki muutti myös arviotaan korkotason kehittymisestä, vaikka piti ohjauskorot ennallaan.Uuden arvion mukaan ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan tai matalammalla tasolla ainakin kesäkuuhun 2020 saakka. Aikaisempi arvio oli, että ohjauskorot pysyvät nykyisellä tasollaan kesäkuuhun 2020 saakka.Uusi arvio tarkoittaa todennäköisesti sitä, että liikepankkien talletuskorko voidaan painaa yhä enemmän negatiiviseksi. Nykyisin se on –0,40 prosenttia.Negatiivinen talletuskorko tarkoittaa, että liikepankit joutuvat maksamaan talletuksistaan keskuspankkiin.Asettamalla talletuskoron yhä negatiivisemmaksi EKP kannustaisi liikepankkeja siirtämään talletuksiaan pois keskuspankista sekä lisäämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille uusia investointeja varten.paineet ryhtyä uusiin toimiin johtuvat siitä, että euroalueen talouskasvu on hidastunut, ja inflaatiovauhti eli hintojen yleinen kallistuminen on yhä verraten kaukana hintavakaustavoitteesta.Hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin mukaan inflaatiovauhti oli kesäkuussa 1,3 prosenttia.Uutinen päivittyy.