Miksi sijoittajat eivät vain laita rahojaan pankkiin? Neljä kysymystä nollakorkojen aiheuttamasta eriskummallisesta tilanteesta

Talous

Miksi sijoittajat eivät vain laita rahojaan pankkiin? Neljä kysymystä nollakorkojen aiheuttamasta eriskummalli

Sijoittamisen

https://www.hs.fi/talous/art-2000006150732.html

Miten sijoittajat joutuvat maksamaan korkosijoituksista?

Miksi kukaan sijoittaisi korkotuotteisiin, joiden tuotto on negatiivinen?

Miksi sijoittajat eivät vain laita rahojaan pankkiin? Sieltä saisi sentään nollakorkoa.

Millaisia seurauksia nollakoroilla on?