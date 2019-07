Talous

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikkeni

Elinkeinoelämän talousluottamus on pysynyt heikkona, kertoo Tilastokeskus. Arviot Suomen taloudesta huononivat edelleen kesäkuuhun verrattuna. Luottamusindikaattorin muut osatekijät vahvistuivat hieman, mutta pysyivät vaisuina. Muita osatekijöitä ovat muun muassa arviot oman talouden kehittymisestä.Heinäkuun luottamusindikaattorin indikaattorin pistearvo oli –3,9, kun kesäkuussa pistearvo oli –4,6.Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät kuluttajien omaa rahankäyttöä lukuun ottamatta. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.Heinäkuussa kuluttajat odottivat yleisen työttömyystilanteen synkkenevän jatkossa. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on myös omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina.Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat heinäkuussa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle.luottamusindikaattorin mukaan teollisuusyritysten luottamus talouteen pysyi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Saldoluku pysyi kesäkuun tasolla. Myös rakennusteollisuuden luottamus säilyi kesäkuun lukemissa.Palvelualojen luottamus laski hieman, mutta vähittäiskaupassa yritysten luottamus tulevaisuuteen vahvistui selvästi. Kaupan alan yritysten myynti on kasvanut kesän aikana, ja myyntimäärien ennakoidaan lisääntyvän edelleen lähikuukausina.