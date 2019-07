Talous

Ryanair joutuu alentamaan hintojaan – Syynä lentojen ylitarjonta ja Boeing 737 Max -koneen ongelmat

Irlantilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ryanair on kärsinyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konetyypin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoyhtiö