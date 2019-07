Talous

Yhdysvaltojen pakotteet eivät vielä iskeneet Huaweihin: liikevaihto kasvoi 23 prosenttia

Kiinalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huawei