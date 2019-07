Talous

Englannin punta heikkeni tiistaina alimmalle tasolleen yli kahteen vuoteen

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Markkinat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Punnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskiviikkona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy