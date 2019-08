Talous

Verkkokauppa Zalando kertoi käyntimäärien nousseen yli miljardiin, osake kovassa nousussa

suurin muotivaatteiden verkkokauppa Zalando sai sijoittajat liikkeelle, kun se kertoi vuoden toisen osavuosineljänneksen suotuisista kasvuluvuista.Yhtiö ilmoitti verkkosivunsa kävijämäärän nousseen yli kolmanneksen vuoden alkuun verrattuna. Huhti–kesäkuussa Zalandon verkkosivuilla vierailtiin yli miljardi kertaa.Verkkokaupan myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä yli 20 prosenttia edellisen vuoden vertailuajankohtaan nähden ja oli yli 1,5 miljardia euroa. Liikevoitto kasvoi samalla ajanjaksolla kahdeksan prosenttia ja oli yli sata miljoonaa euroa.Zalandon osake kallistui torstaina iltapäivään mennessä noin 14 prosenttia. Yhtiön hyvä tulos näkyi nousuna myös muiden muotivaatevalmistajien, kuten H&M:n ja Puman, osakkeen arvossa.myy vaatteita ja kenkiä 17 Euroopan maahan, joihin kuuluu myös Suomi.Yhtiön maksavien asiakkaiden määrä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15 prosentilla ja oli yli 28 miljoonaa.Zalandon suurin haaste on ollut asiakkaiden ostosten keskihinnan lasku. Asiakkaista yli 80 prosenttia tekee ostoksia mobiililaitteilla, joiden kautta yhtiön sivuilla vieraillaan aikaisempaa useammin.Samalla asiakkaat ostavat pienemmillä summilla kerrallaan. Keskimäärin asiakkaat ostivat Zalandosta tuotteita 56,4 eurolla.kertoo, että se yrittää saada asiakkaat ostamaan enemmän kerrallaan esimerkiksi ottamalla myyntiin kauneudenhoitotuotteita ja tekemällä vaatteiden kokosuosituksia asiakkaille palautusten vähentämiseksi.Zalando on myös kokeillut vähimmäissumman määrittelemistä ostoksille. Samalla yhtiö on investoinut huomattavasti saadakseen toimitusketjunsa vielä nopeammaksi.Yhtiön osakkeen arvo on heitellyt rajusti viimeisen vuoden aikana. Loppuvuonna 2018 sijoittajien usko yhtiön kasvuun näytti loppuneen, kun arvo putosi neljässä kuukaudessa lähes 50 eurosta 22 euroon.Nyt suunta näyttää jälleen ylöspäin: Zalandon osakkeen arvo oli torstaina iltapäivällä yli 48 euroa, mikä on enemmän kuin kaksinkertainen vuoden alkuun verrattuna.