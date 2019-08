Talous

Trump ilmoitti uusista tulleista kiinalaistuotteille, pörssikurssit kääntyivät heti laskuun

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusia

Kiina