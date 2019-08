Talous

Trumpin tullitwiitti sysäsi Euroopan pörssit kahden prosentin laskuun

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy