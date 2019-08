Talous

Maailman rikkaimmat menettivät 117 miljardia yhden päivän aikana, eniten hävisi Amazonin Jeff Bezos

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediayhtiö

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy