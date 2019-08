Talous

Luottokorttijätti Mastercard ostaa 2,85 miljardilla eurolla tanskalaisen Netsin tilimaksupalvelut

Luottokorttiyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mastercardin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mastercard

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupan