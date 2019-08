Talous

”Pelottavaa”, kommentoi ekonomisti Saksan teollisuuden tilannetta: Tuotanto väheni paljon odotettua enemmän

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kruegerin mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina