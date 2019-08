Talous

Osa suomalaisista välttelee eläimestä muistuttavia liha­tuotteita, kertoo väitös­tutkimus

Osa

Eläintä

Kuluttajien

Tuotantoeläinten

Suomalaiset

MA, VTM Saara Kupsalan ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja A sociological study of Finnish attitudes, perceptions and meanings regarding animals in food production tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 15.8.