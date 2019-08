Talous

Peliyhtiö Remedy kohensi tulostaan, seuraavaa peli on viittä vaille valmis

Remedyn liikevaihto kasvoi ja liikevoitto koheni huomattavasti kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.Liikevaihto oli tammi–kesäkuussa vajaat 13,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli noin 9,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi puolestaan 1,46 miljoonaan euroon. Vuosi sitten yhtiö teki 388 000 euroa liiketappiota.Liikevoittoa kasvatti yhtiön mukaan muun muassa vajaan 2,5 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka koostui aiemmin julkaistujen pelien taannehtivasti maksetuista rojalteista. Lisäksi yhtiö kertoo aktivoineensa tuotekehityskustannuksia, mikä myös kohensi liikevoittoa.Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kehitysmaksut, joita yhtiö sai kahden vielä julkaisemattoman pelin, Controlin ja Crossfiren, julkaisijoilta.1995 perustettu Remedy tunnetaan ennen muuta Max Payne ja Alan Wake -peleistään. Yhtiön seuraava suuri julkaisu, Control-peli, on viimeistelyvaiheessa. Se on määrä julkaista elokuun lopussa Playstation 4 -, Xbox One - ja pc-alustoille.Remedyn mukaan sen loppuvuoden tulokseen vaikuttaakin se, kuinka Control menestyy. Remedy piti koko vuoden näkymänsä ennallaan. Se odottaa liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan vuoden 2019 aikana.