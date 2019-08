Talous

Seura­matkajätti Tuin tulos romahti

Boeing

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

737 Max -lentokoneiden pitkittyvä lentokielto on käymässä hyvin kalliiksi matkailualalle. Tiistaina saksalainen matkailujätti Tui kertoi lentokiellon aiheuttaneen yhtiölle 144 miljoonaan euron tappion kolmannella vuosineljänneksellä.Se painoi koko yhtiön liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä vain 101 miljoonaan euroon. Se oli lähes 50 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Tulos on erittäin heikko, kun sitä vertaa yhtiön liikevaihtoon, joka oli vuosineljänneksen aikana yli 4,7 miljardia euroa.Tuin tilikausi alkaa poikkeuksellisesti lokakuussa. Tilikauden ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni myös selvästi ja oli 200 miljoonaa euroa tappiolla.osa yhtiön tuloksesta on perinteisesti tehty vasta tilikauden viimeisellä neljänneksellä eli heinä–syyskuussa. Yhtiö ennakoi koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän noin neljänneksen viime vuoden 1,1 miljardin euron liikevoittoa pienemmäksi.Boeing 737 Max -lentokoneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta asti, kun koneen järjestelmäongelman havaittiin aiheuttaneen tuhoisat lento-onnettomuudet Indonesiassa ja Etiopiassa ja muitakin vaaratilanteita. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka pitkään lentokielto kestää.risteily- ja hotelliliiketoiminta paransi liikevoittoaan 208 miljoonaan euroon. Seuramatka- ja lentoliiketoiminta sen sijaan tuotti 104 miljoonaa euroa tappiota huhti–kesäkuussa, mikä kasvatti koko tilikauden tappiot ilman kertaluontoisia eriä jo 600 miljoonaan euroon.Kesän matkojen kysyntä on Tuin mukaan ollut edelleen odotettua heikompaa sen vuoksi, että vuoden 2018 kesä oli niin lämmin kautta Euroopan. Se vähensi matkojen kysyntää erityisesti Pohjois-Euroopassa.Tuin mukaan myös ilmastokeskustelu vaikuttaa jo matkojen kysyntään Pohjoismaissa.Myös Britannian EU-eron aiheuttama epävarmuus on vähentänyt matkojen kysyntää.Yhtiö suunnittelee mittavia säästötoimia ja matkojen myynnin digitalisoinnin viemistä entistä pidemmälle.