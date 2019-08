Talous

Eläkeyhtiö Varma tekee hyvää tuottoa, mutta kolme huolta uhkaavat sen 46,5 miljardin sijoitus­omaisuutta

46,5 miljardin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmantalous (eli kaikkien käyrien synkkä käänne)

Risto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahapolitiikka (eli negatiivisten korkojen hullu maailma)

Eurooppa

Selväksi

Kauppasota (eli miten Trump yllätti kaikki)

Yhdysvaltojen