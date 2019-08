Suomalaislasten kuukausirahat Pohjoismaiden korkeimmat: Ruotsissa opetetaan säästämistä, Suomessa korostetaan työnteon tärkeyttä

Talous

Suomalaislasten kuukausirahat Pohjoismaiden korkeimmat: Ruotsissa opetetaan säästämistä, Suomessa korostetaan

Suomalaislapset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy